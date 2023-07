Gewalt im Bad: Polizei geht nun gratis schwimmen

Polizeikontrollen und strenge Zugangsbeschränkungen, Sicherheitsdienste patrouillieren zwischen den Gästen - was sich wie im Sicherheitsbereich auf dem Flughafen anhört, trifft auf immer mehr Freibäder in Deutschland zu. In diesem Monat kam es bei unseren Nachbarn regelmäßig zu Gewaltausbrüchen. Jugendbanden schlugen sich gegenseitig krankenhausreif. Auch in Österreich scheint die Hitze die Sicherungen mancher Badegäste zum Schmelzen zu bringen.