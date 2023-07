Diebe klauten Sylvie Meis Handtaschen um 800.000 €

Wie die Zeitung berichtete, kehrte Meis nach ein paar Traumtagen auf der Baleareninsel am Freitag in ihre Wohnung in Hamburg zurück und bemerkte den Diebstahl. Wie es heißt, seien die Diebe über ein Baugerüst am Nachbargebäude in die Wohnung gelangt. Die Polizei konnte wenig später eine Leiter sicherstellen.