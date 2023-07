Putin kündigt Vergeltung für Krim-Brücke an

Das russische Fernsehen veröffentlichte Aufnahmen der langen Warteschlangen von Touristen, von denen einige zögerten, die vorgeschlagene Strecke zu wählen. „Wir überlegen, was wir tun sollen“, sagte eine Frau. „Zurück in den Urlaub oder nach Melitopol fahren?“ Melitopol fiel zu einem frühen Zeitpunkt in der Offensive an die russischen Truppen und ist regelmäßig Ziel von Angriffen.