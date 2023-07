Freche Puten-Diebe nahmen alle Küken mit

Pute in Panik

Für den nächsten Ärger sorgten dreiste Diebe in der Nacht auf vergangenen Freitag in Welgersdorf, Bezirk Oberwart. „Ich wurde aus dem Schlaf gerissen, als eine Pute auf ihrem Holzbalken im Freien aufgescheucht wurde, in Panik geraten und gegen unsere Haustür geflogen ist. Ich dachte sofort an Einbrecher“, schildert ein Hobby-Züchter.