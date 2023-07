Mehr als 60 Olivenbäume von Plantage gestohlen

Kein Respekt vor fremdem Eigentum

Auch wenn sich der finanzielle Schaden einigermaßen in Grenzen hält, ist der Ärger über das unverfrorene Vorgehen groß. Leider würden manche Menschen es mittlerweile nicht einmal mehr als Kavaliersdelikt erachten, wenn sie sich am fremden Eigentum bedienen, so Schopper. Dabei gehe es nicht nur um die klassischen Weintrauben-Diebe, sondern auch um gestohlene Rebstöcke und sogar Einbrüche in Folientunnel, um Gemüse mitgehen zu lassen. „Schade, dass Menschen auf diese Weise ihre kleptomanischen Bedürfnisse befriedigen.“ Hinzu käme noch, dass Felder und Äcker nur zu gerne als „Hundeklo“ benutzt werden. Auch damit hat Schopper zu kämpfen, dessen Plantage direkt an einem Radweg liegt. Er hofft, dass sich das Problem erledigt, sobald der Zaun fertig ist.