Altbürgermeister als Adoptivpapa für Storchen-Kids

Seit Jahren gibt es am Dach der Steinwandtners in Jois ein Storchennest. Mit den Vögeln hat man schon einiges erlebt. So wanderte „Seppl“ gerne im hauseigenen Heurigen herum oder spazierte auch gerne mal ins Badezimmer. Auch mit dem Nachwuchs hatte man schon einiges zu tun. So wurde ein Jungvogel, der aus dem Nest geworfen worden ist gerettet und im Vorjahr hat Leo Steinwandtner beim Füttern geholfen, weil Papa Adebar verstarb.