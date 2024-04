Bei diesen Hunden kann man nur „wau“ sagen

Ein Pfiff oder ein kurzes Kommando, und ab geht die Post! 300 Meter entfernt stehen die fünf Schafe, auf die der Hund in affenartiger Geschwindigkeit zusprintet. 15 Minuten hat er Zeit, die Übung abzuarbeiten – also die Schafe durch einen Parcours zu seinem Frauerl oder Herrl, die im Hütehunde-Jargon Handler genannt, auf gerader Linie zurückzubringen. Er muss die Schafe durch Tore treiben und mithelfen, sie in einen Anhänger zu verladen. Dann sollte er sie nach Möglichkeit wieder zum Ausgangspunkt führen und in einem Ring mit Durchmesser 36 Meter abstellen. Ein wichtiges Kriterium: Weder Hund, noch Handler, dürfen die Schafe berühren.