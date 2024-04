In Illmitz tagt es sich wie immer am besten

Fast 100 Prozent Zufriedenheit

Mit einer Gesamtzufriedenheit von 98,33 Prozent ging das „Goldene Flipchart“ wieder an Tina und Reinhard Sattler – das Hotel Nationalpark in Illmitz bleibt im Veranstalten von Seminaren die Nr. 1 im Burgenland. „Die Auszeichnung steht für höchste Tagungsqualität, die nur von Betrieben mit nachweislich hoher technischer und bester Betreuung erreicht werden kann“, so Thomas Wolfsegger vom Veranstalter „Tagen in Österreich“.