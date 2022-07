Familie als „Adoptiveltern“ für Storchennachwuchs

Junge werden bald flügge

Für die Familienmitglieder ist es nicht das erste Mal, dass sie „Adoptiveltern“ spielen. Schon 2020 hatten sie die Fütterung eines Storchs übernommen, der dann so zutraulich wurde, dass er sogar ins Haus hinein ging. Außerdem ist die Zeit des Zufütterns begrenzt. „In drei Wochen beginnen sie zu fliegen und suchen sich selbst das Futter“, so Steinwandtner. Übrigens: Wer das Aufwachsen der Jungvögel sowie das Füttern mitverfolgen will, kann dies per Live-Übertragung im Heurigen tun.