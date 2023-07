Amazon will Satelliten regelmäßig austauschen

Günstige Konkurrenz für Starlink

Der Konzern will im kommenden Jahr erste Testkunden mit Internet aus dem All versorgen. Zum Jahr 2026 soll dann die Hälfte der 3236 Satelliten in der Umlaufbahn sein. Kuiper wird unter anderem mit dem bereits aktiven ähnlichen Dienst Starlink des Raumfahrtkonzerns SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk konkurrieren.