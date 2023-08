Kroatiens Naturjuwele erwarten Sie

Ein weiteres Highlight ist der Strand Kraljičina plaža in Nin, einer der längsten Sandstrände in Kroatien und aufgrund seiner seichten Lage ideal für Kleinkinder. In der Nähe befindet sich eine der größten Heilschlamm-Fundorte Kroatiens, was den Aufenthalt noch gesünder macht. Wer nach Unterhaltung sucht, wird von Bačvice in der Hafenstadt Split begeistert sein. Neben einem schönen Strand bietet Bačvice ein pulsierendes Nachtleben, zahlreiche Bars und atemberaubende Ausblicke auf die Inseln Brač und Šolta. Hier können Sie auch Picigin spielen, eine einzigartige Mischung aus Tennis und Wasserball. Partyfreunde werden den Ort Zrće lieben, bekannt für seine Festivals und DJ-Auftritte, während Tisno als Hotspot für Musikfans gilt. Vodice, nahe Šibenik, ist ein perfekter Ausgangspunkt für Entdeckungen und bietet zugleich eine belebte Atmosphäre für Nachtschwärmer.