Zollabwicklung soll einfacher werden

In der Praxis können Unternehmen in Vorarlberg, der Schweiz oder Liechtenstein, die einen Anforderungskatalog erfüllen und eine Grundprüfung bestehen, einen Warenort definieren, an dem Zollmodalitäten erledigt werden. Die für den Grenzübertritt notwendigen Papiere können beispielsweise im Lager eines Logistikunternehmens erstellt werden.