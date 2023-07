Udo Landbauers Brief an Vizekanzler Werner Kogler

Immer mehr Sportvereine in Österreich können sich ihre Spieler, aber auch die Infrastruktur nicht mehr leisten. Der zur finanziellen Unterstützung der Vereine eingerichtete Energiekostenausgleich soll Abhilfe schaffen, wird nun aber kritisiert. Niederösterreichs FPÖ-Landesvize Udo Landbauer fordert Lösungen vom zuständigen grünen Vizekanzler Werner Kogler - und schickt Vorschläge dafür gleich per Brief mit.