Jane Birkin im Alter von 76 Jahren gestorben

Sexsymbol der 60er- und 70er-Jahre

Der Film von Michelangelo Antonioni wurde in Cannes 1967 mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Ein Jahr später erschien der Erotik-Thriller „Der Swimmingpool“, in dem sie an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon spielt. Birkin war das Sexsymbol der 60er- und 70er-Jahre. Über diese Zeit sagte sie Jahrzehnte später, dass sie sich mit diesem Image gar nicht identifizieren konnte.