Zahlreiche Kinder stürmen die „Krone“-Redaktion

„Will eine Siedlungszeitung machen“

Der eine oder andere junge Besucher hat selbst große Pläne. „Ich will im Sommer eine Siedlungszeitung machen“, erzählte der elfjährige Joel aus Münzbach ganz stolz beim Besuch in der „Krone“. „Die Nacht der Familie bietet ein auf Familien zugeschnittenes Erlebnis und ist ein einzigartiges Angebot, welches in der Form europaweit nur in Linz angeboten wird“, war LH-Vize und Familienreferent Manfred Haimbuchner zufrieden.