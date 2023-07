Die Geschichte hinter der berühmten Weikhard-Uhr

Jeder kennt sie, weil sie den Alltag der Steirerinnen und Steirer schon seit Jahrzehnten prägen: die alteingesessenen Traditionsbetriebe. Mit der neuen „Krone“-Serie holen wir ihre spannende Geschichte vor den Vorhang und zeigen, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Teil eins: Weikhard ist die erste Adresse für Uhren und Schmuck am Grazer Hauptplatz. Was verbirgt sich in der Familienchronik der Goldschmiede?