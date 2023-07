Diplomaten witzeln über heimische Spionageabwehr

Eine der „Hauptfunktionen des russischen Geheimdienstes in Wien scheint die Sammlung von Signalen zu sein“, und zwar in einem Ausmaß, das die Operation zum „wichtigsten des gesamten Netzwerks in Europa“ gemacht hat, so Thomas Riegler, ein österreichischer Geheimdiensthistoriker und Politikwissenschaftler, gegenüber der Zeitung. „Auf den Dächern fast aller russischen diplomatischen Einrichtungen befinden sich leistungsstarke Satellitenschüsseln. Sogar auf dem Dach des Kulturzentrums gibt es eine.“