Polizei rettete sich und drei Surfer vor Unwetter

Ein plötzlich aufkommendes Unwetter überraschte die Wasserpolizei am Mittwoch. Die Beamten hatten am Zellersee patroulliert, als starke Windböen, Starkregen und Hagel einprasselten. Doch kurz nachdem sie sich die Wasserpolizei in Sicherheit gebracht hatte, bemerkten sie drei Surfer am See.