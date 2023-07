Bub (9) wollte Frosch retten und versank in Tümpel

Ein Neunjähriger wollte in Großgmain in Salzburg einen Frosch retten. Als er das Tier an einem Tümpel freigelassen hatte, brauchte der Bub selbst dringend Hilfe. Der junge Amphibienfreund versank bis zum Bauch im Morast. Feuerwehr und Hubschrauber rückten an und befreiten den Burschen aus seiner Notlage.