AMS-Sparkurs: Weniger Arbeitslose und Fördermittel

Kampf gegen hohe Arbeitslosenquote in Wien

Zur hohen Arbeitslosenquote in Wien relativ zu anderen Bundesländern sagte Draxl, dass man sich die unterschiedlichen Strukturen vor Augen führen müsse. Beispielsweise seien in der Hauptstadt jüngst viele Jobs für höher Qualifizierte entstanden, weniger in Bereichen, die für niedrigqualifizierte Personen geeignet seien. Auch der Anteil von Migranten sei ein Faktor, wie zuletzt schon Draxls Nachfolger als Chef des AMS Wien, Winfried Göschl, ins Treffen führte. Von Bedeutung sei darüber hinaus die demographische Entwicklung, in der Stadt würden immer mehr junge Menschen leben. „Inzwischen ist Wien die jüngste Stadt Österreichs.“