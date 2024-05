Hebammen im globalen Kampf für sichere Geburten

Hebammen sind aber nicht nur Geburtshelferinnen, sondern klären Frauen auch über Kinderplanung auf. „Bevor ich anfing, lehnten viele Frauen es ab, Mittel zur Empfängnisverhütung zu benutzen. Falschinformationen waren weit verbreitet. Durch meine Arbeit sind ungeplante Schwangerschaften stark zurückgegangen“, erzählt Chiev Sreytoch. Seit drei Jahren arbeitet sie selbst als Hebamme im Talav Gesundheitszentrum in der Provinz Ratanak Kiri in Kambodscha. Sie leistet Geburtshilfe, Nachsorge, macht Hausbesuche per Motorrad und führt Gesundheitstrainings durch.