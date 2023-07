Arm trotz Arbeit: Das Problem wird nicht kleiner

Kritik an geplanten AMS-Kürzungen

Die Arbeitslosen-Quote betrug wie berichtet in Tirol Ende Juni 3 Prozent. „Was bedeutet Vollbeschäftigung? Die Betriebe suchen händeringend Mitarbeiter“, erläuterte Arbeitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) und verwies auf arbeitspolitische Maßnahmen, die sie bereits gesetzt habe, wie Ausbildungsbeihilfen und Förderungen für Sozialökonomische Betriebe. In diesem Zusammenhang kritisierte sie die geplanten AMS-Kürzungen in Tirol um 7,3 Millionen Euro. „Das letzte Wort ist hier aber noch nicht gesprochen. Wir werden nicht aufgeben, zu kämpfen, um zu verhindern, dass sozialökonomische Betriebe zu Schaden kommen“, sagte Mair.