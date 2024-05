Prinz Carl Philip feiert seinen 45. Geburtstag

Carl Philip, der nach Kronprinzessin Victoria und deren Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oscar an der vierten Stelle in der schwedischen Thronfolge steht, wurde am 13. Mai 1979 als zweites und einziges männliches Kind von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia als Kronprinz von Schweden im Königsschloss in Stockholm geboren. Nach der Änderung des Erbfolgegesetzes im Jahr 1980 wurde die Erstgeborene, Victoria, Kronprinzessin.