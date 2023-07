Aktivisten demonstrieren und „picken“ im 1. Bezirk

Klimakleber lassen es Farbe regnen

Am Dienstag sorgten die Klimakleber bereits für eine Überraschung, als die Aktivisten am Hyatt-Hotel und an Luxusgeschäften vorbeispazierten und es gleichzeitig mittels präparierter Feuerlöscher Farbe regnen ließen. Mit Banner, worauf zu lesen war „Wir können uns die Reichsten nicht mehr leisten“, nahmen sie außerdem vor dem Hotel Platz.