Klima-„Sprüher“ färben Wiener Nobelhotel neu ein

Demonstration vorm Hyatt-Hotel

Zusätzlich zu den angekündigten Klebeaktionen, Sitzstreiks und Märschen soll es diesmal jedoch auch wieder einige Überraschungsaktionen geben. „Es wird intensiv, wir werden auch kreative Protestformen einsetzen“ kündigt Aktivistensprecher David Sonnenbaum an. So auch heute - die Aktivisten spazierten am Hyatt-Hotel und an Luxusgeschäften vorbei und ließen es gleichzeitig mittels präparierter Feuerlöscher Farbe regnen. Am Hotel entstand dabei augenscheinlich kein Sachschaden. Mit Banner, worauf zu lesen war „Wir können uns die Reichsten nicht mehr leisten“, nahmen sie außerdem vor dem Hotel Platz.