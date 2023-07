„Haben die Ärzte nicht dort, wo wir sie brauchen!“

Ärztemangel und Pflegenotstand sind in Österreich ein großes Problem. Das sollte es aber nicht sein, denn Österreich hat die meisten Ärzte in ganz Europa. Mehr Studienplätze oder weniger ausländische Studenten seien nicht notwendig. „Wenn wir schon fertige Ärzte haben, müssen wir sie so einsetzen, dass nachher Gesundheit herauskommt.“ Arbeitskräfte und Infrastruktur würden falsch eingesetzt.