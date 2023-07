Sturmchaos sorgte für etliche Notrufe im Land

50.000 Haushalte in Oberösterreich ohne Strom

Zahlreiche Notrufe wurden wegen Starkregen auch in Tirol gesetzt. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge allerdings niemand. Das Unwetter setzte auch das Stromnetz in Oberösterreich und Tirol in Mitleidenschaft. In Oberösterreich waren zu Spitzenzeiten 50.000 Haushalte ohne Strom.