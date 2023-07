Schwere Unwetter ziehen bald über den Westen

Von Dienstag (20 Uhr) bis Donnerstag (3 Uhr) sei in Vorarlberg mit Gewittern mit Sturmböen und partiellem Starkregen zu rechnen, informierte die Landespressestelle. Ursache für die Unwetterwarnung ist eine markante Kaltfront, die am Mittwoch laut Landeswarnzentrale mit Unwettern die Hitzewelle unterbricht - in Feldkirch wurden zuvor am Dienstag etwa rund 35 Grad gemessen.