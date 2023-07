Wilde Sturmnacht: Feuerwehren bei 400 Einsätzen

Mehr als 400 Einsätze

Mehr als 400 mal mussten knapp 200 Feuerwehren in der Nacht ausrücken. Häufige Einsatzursache waren umgestürzte Bäume, die auf Straßen lagen, aber auch Stromleitungen beschädigten. Daher kam es zu großflächigen Stromausfällen. „Zu Spitzenzeiten waren rund 50.000 Haushalte ohne Stromversorgung“, teilt Netz OÖ der „Krone“ mit. Der Großteil konnte bis in die Morgenstunden wieder angeschlossen werden. In etwa 10.000 Haushalten war der Strom am frühen Vormittag aber immer noch ausgefallen. „Wir rechnen damit, im Laufe des Vormittages die Versorgung wieder herzustellen“, so Netz OÖ. Bis alle Sturmschäden an den Leitungen behoben sind, wird es allerdings noch länger dauern.