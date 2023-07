Einbrüche in Villen: Ungarn müssen ins Gefängnis

Die aus Ungarn stammende Gruppierung hatte sich einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen und arbeitsteilig organisiert, um in Nobel-Villen am Stadtrand einzudringen. Am letzten Verhandlungstag hatte die Haushälterin eines Opfers als Kronzeugin der Anklage gegen die mutmaßlichen Chefs der Bande ausgesagt. Dabei handelt es sich um ein Ehepaar im Alter von 50 und 53 Jahren. „Die zwei sind der Kopf der kriminellen Vereinigung. Lassen Sie sich nicht von ihrem Aussehen täuschen! Die beiden haben das Sagen und das Geld“, tönte Staatsanwältin Franziska Fent in ihrem Schlussvortrag in Richtung des Schöffensenats. Das Gericht folgte der Anklage, die beiden wurden jeweils zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt.