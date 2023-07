Okafor und die Mär vom 38-Millionen-Angebot

Auf dem Fußballplatz hat man lange nichts von Noah Okafor gesehen. Seit Monaten arbeitet der Schweizer, der sich im April einen Mittelfußbruch zuzog, am Comeback. Dafür sorgt der 23-Jährige in einem Podcast für Aufsehen. Okafor war Gast bei „Say Less“ und gab dort spannende Einblicke. So verriet er, dass er vom Ballon d’Or für den besten Fußballer der Welt träumt. „(Das) hat man schon im Kopf. Es ist alles möglich“, meinte er.