FPÖ liegt laut SPÖ-Umfrage in NÖ auf Platz eins

Der Polit-Sommer dürfte nicht nur in Wien, sondern auch rundherum heißer denn je werden. Laut einer Umfrage des SPÖ-Landtagsklubs in Niederösterreich wäre die ÖVP im weiten Land derzeit nur mehr die zweite Kraft. Andere Meinungsforscher sehen die Ergebnisse jedoch äußerst kritisch. Die ÖVP selbst hat andere Daten und ortet ein Comeback der Silberstein-Methoden in der SPÖ. Ein Überblick.