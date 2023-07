Sprecher bestätigt: Putin traf Prigoschin im Kreml

Überraschende Erklärung aus dem Kreml am Montag: Laut Wladimir Putins Sprecher Dimitrij Peskow hat Russlands Präsident den Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin sowie weitere Kommandeure der Söldnertruppe nach dem gescheiterten Aufstand persönlich getroffen. Demnach war Prigoschin am 29. Juni, also fünf Tage nach der Kurzrevolte, unter 35 Personen, die Putin zu einem Meeting eingeladen habe.