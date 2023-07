Was von 24 Stunden Chaos bleibt: Drei Erkenntnisse

Die Wagner-Wochenend-Meuterei kennzeichnet die blamabelsten Stunden in Wladimir Putins Regenschaft. Der Aufstand lässt einen tiefen Blick in die nebulösen Strukturen des russischen Machtapparates zu, wo das Licht selten scheint. Was bleibt also von 24 Stunden Chaos? Folgend drei Erkenntnisse.