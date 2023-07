Vom Freund zum Staatsfeind: Wer ist Prigoschin?

Jewgeni Prigoschin ist mittlerweile wohl eines der bekanntesten Gesichter, wenn es um die russische Invasion in die Ukraine geht. Noch während den Sowjetzeiten verbrachte er wegen Raub, Betrug und anderen Delikten neun Jahre im Gefängnis. Heute ist er ein reicher, russischer Geschäftsmann, dem man schon seit 1990 die Nähe zu Putin nachsagt. „Putins Koch“ wird er auch oft genannt, weil er früher ein Restaurant in St. Petersburg betrieben hat, in dem Putin oft gegessen hat.