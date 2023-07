Tragschrauber notgewassert, nicht abgestürzt

Die Aufregung war groß, als am Sonntagnachmittag das recht spezielle Fluggerät, das in Deutschland abgehoben war, plötzlich vor dem Bregenzer Ufer im Wasser landete. Ausgegangen wurde bislang von einem Absturz. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen, wie der Pilot, ein 25-jähriger Deutscher, nun angibt. In Wirklichkeit hätte er die Maschine kontrolliert, notgewassert. Die Notwasserung hatte der Mann übrigens - wie auch sein Passagier - unbeschadet überstanden.