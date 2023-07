Tragschrauber in Bodensee gestürzt

Insassen unverletzt

Nachdem die Insassen aus dem Fluggerät befreit waren, sank es. Die Wasserpolizei, Feuerwehr und die Wasserrettung waren ebenfalls am Unfallort. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Der Tragschrauber war vom Flughafen Friedrichshafen in Deutschland gestartet und vor der Bregenzer Aachmündung in den See gestürzt.