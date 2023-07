Italien: Kommission soll Corona-Versagen prüfen

„Diese Kommission ist eine Farce. Sie hat nur ein Ziel: Ein politisches Tribunal zu errichten, um die Mitglieder der Vorgängerregierungen zu bestrafen“, sagte Roberto Speranza, der in der Regierung Conte Gesundheitsminister war. Sowohl gegen Conte als auch gegen Speranza wurden Justizermittlungen wegen ihres Managements in der Anfangsphase der Covid-19-Pandemie in der Provinz Bergamo eingeleitet, die Verfahren wurden jedoch inzwischen eingestellt.