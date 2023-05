WHO: Corona löschte 337 Millionen Lebensjahre aus

Als die WHO den Corona-Gesundheitsnotstand am 30. Jänner 2020 ausrief, waren außerhalb Chinas rund 100 Infektionen in rund 20 Ländern bekannt und keine Todesfälle erfasst. Im Mai - mehr als drei Jahre später - entzog die WHO Covid-19 die Einstufung als weltweiter Gesundheitsnotstand. Das Virus würde jedoch weiterhin töten. Ende April sei noch alle drei Minuten jemand daran gestorben. In Österreich gab es seit Beginn der Corona-Pandemie etwa 22.500 bestätigte Todesopfer in unmittelbarem Zusammenhang einer Infektion.