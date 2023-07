Sturz bei Bremsmanöver: Biker (47) schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 10 Uhr. Der 47-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der Tiroler Straße B171 in Karres in Richtung Roppen. Wegen einer Verkehrsbehinderung staute es sich in beide Richtungen. „Laut Zeugen rutschte der Lenker beim Bremsen mit dem Vorderreifen weg“, heißt es von der Exekutive.