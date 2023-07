Nationalrat: SPÖ will Sommerpause streichen

Es handelt sich um die bereits mehrfach ins Spiel gebrachten Forderungen der Sozialdemokraten: Rücknahme der Mieterhöhung und Einfrierung der alten Tarife bis 2025, Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs und eine schlagkräftige Anti-Teuerungs-Kommission. Diese soll darüber wachen, dass milliardenschwere Hilfszahlungen an Unternehmen in Form von sinkenden Preisen an die Menschen weitergegeben werden.