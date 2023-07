Linzer Uni-Leuchtturm flackert im digitalen Nebel

Die Chance des Jahrhunderts

Lindstaedt sieht in dem IDSA die „Chance des Jahrhunderts“. Man wolle „interdisziplinäre Grundlagenforschung“ betreiben, die Informatik und künstliche Intelligenz betrifft, und an den Schnittstellen zu Sozial-, Geistes- und Naturwissenschaften arbeite, „systemisches Denken“ stehe im Zentrum, umriss sie das inhaltliche Programm. Man werde nicht alle Disziplinen in aller Tiefe aufbauen, sondern die Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen suchen. Das Lernen solle in Projekten statt in Vorlesungen erfolgen, gesprochen wird Englisch, „coole Technologien“ bis hin zu Hologrammen, sollen hybrides Lernen selbstverständlich machen, so die Vision der Gründungspräsidentin.