Botschafter forderte Ausnahmen für Glücksspiel

Der Botschafter hatte einen Brief an den nordmazedonischen Ministerpräsidenten geschrieben, wie „Zackzack“ und das „Ö1“-Mittagsjournal berichteten. Darin forderte er nicht nur Ausnahmen für die österreichischen Unternehmen Casinos Austria und Novomatic, sondern drohte andernfalls sogar mit „Schadenersatzforderungen in Höhe Hunderter Millionen Euro.“ „Diese Unternehmen - Casinos Austria und Novomatic - versichern mir, dass sie für den höchsten Standard an Spielerschutz, wie er in Österreich und der EU üblich ist, sorgen“, schrieb Woutsas bereits im Februar.