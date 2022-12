Neue Regelungen beim Glücksspiel könnten scheitern

Maximaleinsatz reduzieren?

Spießen soll es sich aber weniger an der neuen Behörde als am Spielerschutz. So sind laut „Standard“ vor allem Fragen nach maximal möglichen Verlusten, Gewinnen oder Einsätzen beim Glücksspiel umstritten. Die Grünen sollen etwa einen Maximaleinsatz von 20 Cent beim Automaten fordern. Der ÖVP geht das wiederum zu weit, beträgt der aktuelle Maximaleinsatz doch zehn Euro. Übermäßig strenge Regeln würden nur zu Illegalität führen, hieß es. Die an den Verhandlungen beteiligte Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli betonte wiederum, dass „in nur wenigen Stunden der gesamte Monatslohn verspielt werden kann.“