Schüler griff in Osttiroler Schule zum Messer

Schüler für zwei bzw. drei Wochen suspendiert

Von einem Faustschlag, wie die Bildungsdirektion es schildert, wisse die Polizei jedoch nichts, den Ermittlern zufolge gab es keine Verletzten. Auf erneute „Krone“-Nachfrage gab man an, den Sachverhalt noch einmal zu prüfen. Generell werde in der Sache noch ermittelt, so die Polizei: „Es sind noch einige Einvernahmen ausständig, die Aussagen decken sich nicht ganz.“ Anschließend ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft.