Luftangriff auf Flüchtlingslager bei Rafah

IGH: Israel soll Militäreinsatz in Rafah sofort beenden

Der Internationale Gerichtshofs (IGH) hatte Israel am Freitag verpflichtet, den Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens unverzüglich zu beenden. Entscheidungen des Weltgerichts sind bindend. Allerdings besitzen die UN-Richter keine Machtmittel, um einen Staat zur Umsetzung zu zwingen.