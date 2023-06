Lotteriespiele künftig erst ab 18 Jahren erlaubt

Das Limit von 18 Jahren ist in der Branche nicht neu. So ist es beispielsweise seit jeher Voraussetzung, um am Sportwetten-Programm von tipp3 teilzunehmen. Volljährigkeit gilt außerdem bei den Klassenlotterien und der Online-Spieleseite win2day. Ab 10. Juli ist die Teilnahme an Lotteriespielen somit einheitlich nur mehr Volljährigen erlaubt.