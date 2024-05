Alpine-Zoff als Cockpit-Chance für Schumacher?

Ein Deal mit Alpine ist naheliegend, geht der 25-Jährige für die Franzosen doch ohnehin schon in einer anderen Rennserie an den Start. Zumal der Haussegen in der aktuellen Formation gewaltig schief hängt. Erst in Monaco waren Gasly und Ocon einmal mehr aneinander geraten, bereits in Runde eins kam es zur Berührung der beiden Boliden – nicht gerade hilfreich für die ohnehin schon schlechte Stimmung im Team.