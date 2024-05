„Auch Mitterlehner überlegt, mich zu wählen“

Freitagnachmittag in Tulln. Gefüllte Gastgärten und Marktstände. Mittendrin ein kleines Zelt in Pink: die NEOS im EU-Wahlkampf. Spitzenkandidat Helmut Brandstätter in seinem Element: zugehen auf Menschen, antworten auf Fragen. Er feixt mit Alt und Jung, dazwischen Sprüche wie: „Der Korbverkäufer hat mir keinen Korb gegeben.“ Oder: „Beim Fischhändler gehen wir auf Stimmenfang.“