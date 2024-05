2000 Verschüttete bei Erdrutsch in Papua-Neuguinea

Vermisstensuche ist „Wettlauf gegen die Zeit“

Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist gering. „Seit der Katastrophe sind bereits drei Tage und sieben Stunden vergangen“, sagte Serhan Aktoprak von der Niederlassung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Port Moresby am Montag der AFP. „Wir befinden uns also in einem Wettlauf gegen die Zeit, aber inwieweit wir Menschen in Sicherheit bringen können, ist eine andere Frage.“